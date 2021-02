CorSport - Il Napoli avrebbe preferito curare Mertens in sede, ma lui ha scelto di andare in Belgio: il retroscena

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta su Mertens: "Il Napoli, sin dalla distorsione della caviglia sinistra con interessamento dei legamenti rimediata a San Siro con l'Inter il 16 dicembre, avrebbe preferito trattare il giocatore in sede così da monitorarlo quotidianamente, ma Dries, in virtù del diritto di optare per soluzioni differenti, chiese e ottenne di svolgere il percorso presso un centro delle Fiandre: il Move to Cure, dove tra l'altro opera un fisioterapista della Nazionale belga di sua particolare fiducia. Per la precisione, la prima parte dei trattamenti è andata in scena a Dubai, più o meno a domicilio: poco dopo l'infortunio, infatti, Dries decise di trascorrere le festività natalizie al mare, negli Emirati, ma con sé portò anche un terapista: Napoli rassicurato e permesso accordato. Poi, dopo Natale, il trasferimento ad Anversa fino al 6 gennaio".