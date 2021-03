Calciomercato Napoli - Nei giorni scorsi la Bild ha scritto di un forte interesse del Bayern Monaco nei confronti di Koulibaly. L'edizione odierna del Corriere dello Sport specifica che questo interessamento è dovuto al fatto che il club tedesco dovrà fronteggiare a un'emergenza strutturale in quanto a fine stagione lasceranno Alaba e Boateng. Ragion per cui Kalidou sarebbe il profilo ideale per Flick.