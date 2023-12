CorSport - Haaland è il colpo mancato da Giuntoli al Napoli: il padre del ragazzo disse no agli azzurri

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svelaun retroscena di calciomercato su Giuntoli quando era il DS del Napoli:

"E Kim, Minjae, un totem acquistato per 18 milioni dal Fenerbahçe e poi venduto dal Napoli in estate per 57 milioni al Bayern dopo una stagione (clausola per clausola). E ancora, anni prima: Allan, 13 milioni dall’Udinese, e Milik, oggi alla Juve, per 25 milioni più 5 dall’Ajax. Ci sarebbe anche Fabian, 30 milioni di clausola dal Betis: e la top ten diventa eleven. Il colpo mancato? Haaland. A 18 anni. Ma papà disse no".