CorSport - Due new entry nello staff di Calzona al Napoli: la decisione su Grava

Nello staff di Francesco Calzona nel Napoli calcio ci sono due novità importanti rispetto alle vecchie conoscenze Bonomi e Sinatti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha infatti pubblicato i due nomi che affiancheranno in questa avventura fino a giugno il nuovo allenatore degli azzurri.

Staff Francesco Calzona al Napoli

Nel gruppo di lavoro di Francesco Calzona si sono visti due volti nuovi ieri a Castel Volturno. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, le new entry sono Brini e Segarelli. C'è poi una novità importante riguardo Gianluca Grava. L'ex capitano del Napoli era collaboratore tecnico nel periodo condotto da Walter Mazzarri in panchina fino a Napoli-Genoa. Calzona ha voluto confermarlo nello staff.