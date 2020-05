CorSport - Diritti tv, la serie A è divisa: si teme che la linea dura possa ripercuotersi sul triennio 2021-24

Ultimissime Napoli - Si fa sempre più difficile il dialogo tra i club di Serie A e le emittenti della pay-tv che potrebbero non pagare l'ultima rata: "C’è chi è disposto ad andare fino in fondo anche a costo di scatenare una guerra, tanto da aver convinto la maggioranza a fatturare quell’ultima rata, anche se poi non tutte le società lo hanno concretamente fatto . E c’è chi vorrebbe sedersi ad un tavolo con le televisioni per trovare un accordo. I Decreti emessi dal Governo in questa fase di emergenza, infatti, hanno sospeso diversi pagamenti. Significa che potrebbero rientrare in quel gruppo anche le rate di Sky, Dazn e Img. O che, comunque, ci sarebbe questo rischio. Sarebbe un motivo in più per non rischiare, insomma"