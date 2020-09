CorSport - Cengiz Under-Napoli, trattativa ancora in piedi: Giuntoli pronto a chiudere solo ad una condizione

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport non è definitivamente tramontata la trattativa Napoli-Roma per Cengiz Under: "Il Napoli ha anche bisogno di un esterno di destra e sarebbe stato tutto più semplice probabilmente (ma chi può dirlo?) se Under non avesse sparato una richiesta da tre milioni e duecentomila euro per il classico contratto da cinque anni. In quei giorni, quando la trattativa comprendeva pure l’inserimento di un Primavera e per la Roma un costo meno eccessivo, l’avrebbero chiusa anche rapidamente, mentre adesso è diverso. Però in fin dei conti, ci vuole pochissimo, quasi niente, si direbbe un dettaglio, un gesto meccanico che nel corso di una giornata si ripete un’infinità di volte. Hanno sempre provato a spiegare che una telefonata può allungare (persino) una vita"