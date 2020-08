CorSport - Allan-Everton, distanza minima: cessione sempre più vicina

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Allan: "Evapora il suo calcio, non solo muscolare, ma soprattutto la sua centralità nel Napoli, ch’è stata per cinque stagioni intoccabile, e il sospetto che tutto sia da ricondurre a quella insospettabile involuzione d’una trattativa che pure sembrava (quasi) definita, s’incunea tra le pieghe di una crisetta di identità. Ma intanto ha acquisito crediti, certo, e Ancelotti all’Everton non dimentica la sua energia, quella voracità nel ghermire palloni che lo avvicina agonisticamente e tatticamente, ma guarda un po’, a Gattuso, dal quale invece si riscopre distante. E quando si ricomincerà a correre, Allan proverà ancora a fuggire da quei ricordi a portare la testa lontana da Parigi e dentro se stesso. Ora la differenza è minima"