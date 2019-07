CorSera - Real Madrid, nuovo sconto per James al Napoli: ora anche 38-40 milioni possono bastare

Ultime notizie Napoli calciomercato: l'edizione odierna del Corriere della Sera riassume in breve i principali movimenti sul mercato della SSC Napoli. Il club di De Laurentiis in questi giorni è impegnato sul fronte del centrocampo, con la cessione di Marko Rog al Cagliari: il classe '95 croato si trasferisce in Sardegna per 15 milioni di euro, con un'operazione che prevede 2 milioni di prestito oneroso e 13 milioni per il riscatto obbligatorio a fine giugno prossimo. In arrivo, al suo posto, si attende di concludere l'acquisto di Elmas, classe '99 macedone in forza al Fenerbahce, che dovrebbe arrivare per 16 milioni di euro.

E' però la trattativa per James Rodriguez a tenere incollati i tifosi e trattenere tutta la piazza con il fiato sospeso. Stando a qunto riporta il Corriere della Sera questa mattina, "il Real potrebbe abbassare le pretese a 38-40 milioni, ma De Laurentiis insiste per il prestito". Insomma, sebbene il presidente sembra inamovibile sulle sue posizioni, se fosse confermato lo sconto da parte del Real sarebbe certamente un segnale importante di disponibilità a trattare.