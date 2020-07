Sulla prima pagina del Corriere di Bergamo in edicola oggi si parla anche di calcio e di Atalanta. "Atalanta, all'appello manca solo il genio di Ilicic" scrive il quotidiano bergamasco nel taglio alto. Show di Zapata, Muriel e Gomez. Josip Ilicic, forse il nerazzurro più in forma prima del lockdown, è rimasto un paio di passi indietro nel ritorno in campo atalantino che, dalla ripartenza, ha prodotto nove punti e 10 gol. E ora si prepara per Napoli.