Coronavirus, zone rosse escluse dai fondi. Il Mattino: De Luca e Zaia contro Roma

Ultime Coronavirus - L'atmosfera tra governo e regioni rimane tesa. E molto. Anzitutto per l'esclusione di Campania e Veneto dai finanziamenti per le zone rosse per il Covid e, ancora, per la data del voto. Non fine luglio come chiedeva un fronte bipartisan di governatori ma un election day il 12 e 13 settembre. E se sulla data delle urne ufficialmente non c'è nessuna polemica, sulle zone rosse si registra la rabbia del leghista Luca Zaia e del democrat Vincenzo De Luca: «Scandaloso», dicono più o meno all'unisono.



De Luca

Come riporta Il Mattino: