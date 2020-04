Coronavirus, si temono nuovi contagi: chiesti 300 militari per Pasqua

Ultimissime - Occorre presidiare meglio le strade, soprattutto in prossimità delle festività pasquali, sebbene siano confermate le restrizioni per i riti religiosi. Ma la preoccupazione della Protezione civile nazionale, e non solo, è che con il clima primaverile e la santa ricorrenza, la consuetudine delle riunioni familiari possa riprendere piede. Per questo il presidente della Regione Vincenzo De Luca è allarmato ed ha chiesto l’invio di altri trecento militari dell’esercito.

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno:

"Se i rientri dal Nord hanno inciso su una quota del 15 per cento di nuovi contagiati, si rischia che con l’allentamento della guardia e il ritorno in strada dei cittadini, l’epidemia da Covid-19 continui a diffondersi. Da qui, la necessità di lanciare un nuovo appello al Governo e al suo rappresentante sul territorio perché venga potenziata la sorveglianza urbana con «l’invio urgente di altre 300 unità di appartenenti alle forze armate per rinforzare i controlli nelle strade». La richiesta di De Luca è stata inviata al prefetto di Napoli per favorire «la predisposizione di un massiccio servizio di controllo da parte delle forze di polizia e delle forze armate in alcune realtà dove si registrano picchi di contagio». Il timore è che la situazione sia sfuggita di mano in alcune aree della Campania, come a Torre del Greco, «dove si è registrato un picco di 40 casi e una presenza irresponsabile e diffusa di persone nelle strade cittadine». Oppure a «Casoria, Afragola e in alcune strade centrali di Napoli». Perciò è«necessario richiamare ogni cittadino a comportamenti responsabili. Ma è necessario, evidentemente, un controllo più capillare e anche una attività repressiva». A tale scopo, il governatore «ha formalizzato la richiesta di rafforzamento della presenza di forze armate in Campania, a supporto dell’attività di controllo già in essere». Intanto, la curva dei contagi continua a percorrere il tratto ascendente. È Somma Vesuviana ora a preoccupare, dopo i cluster di San Giuseppe e di altri Comuni ai piedi del Vesuvio".