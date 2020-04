Coronavirus, il decreto di aprile si arricchisce: stop ai licenziamenti per due mesi e bonus autonomi

Notizie - Arrivano novità, come parzialmente annunciato dal Premier Conte ieri sera, sul decreto aprile, che dovrebbe essere approvato in settimana dal Consiglio dei ministri e poi cominciare il suo iter parlamentare. Queste le linee guida riportate dal Corriere della Sera: - Nuovi bonus baby sitter (da 600 euro) e bonus per autonomi portato fino a 800 euro. - Altri giorni di congedi speciali per i genitori da utilizzare fino a settembre. - Stop ai licenziamenti per altri due mesi e arrivano altre 9 settimane di cassa integrazione in deroga, oltre a contributi per badanti e colf e al reddito di emergenza per chi non ha altre forme di introiti (400 euro per i single, 800 per il nucleo famigliare).