Coronavirus, punizioni più severe per chi esce senza valido motivo: 12 anni di carcere per procurata epidemia!

Coronavirus Campania, tante multe a Napoli e tutto il resto d'Italia. In Lombardia tramite le celle dei telefoni si stima che solo il 60% delle persone sia rimasto a casa nei giorni scorsi. Continua ad essere tragico l'aggiornamento della Protezione Civile giorno dopo giorno.

Coronavirus: stretta del Viminale: chi viola la quarantena rischia una denuncia per procurata epidemia. Il Governo potrebbe prevedere presto nuovi divieti. Ecco cosa scrive a riguardo il Corriere della Sera riguardo la nuova autocertificazione Covid 19.

La decisione arriva in mattinata riguardo la nuova autodichiarazione covid 19, quando si capisce che il numero dei contagiati da coronavirus continua ad aumentare, così come quello dei denunciati per violazione del divieto di uscire a chi non ha «comprovate necessità». E allora la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dà indicazione al capo della polizia Franco Gabrielli e ai prefetti di tutta Italia per una nuova stretta sui controlli di chi viene sorpreso in strada e non può giustificarsi.