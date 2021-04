Coronavirus Campania, Il Mattino: "I numeri sono già da zona arancione, situazione aggravata fra qualche settimana secondo gli esperti"

Ultimissime notizie Coronavirus Campania - La Campania da oggi in zona gialla ma clinici e infettivologi, visto il caos del week-end, mettono le mani avanti: «Fatalmente vedremo le conseguenze nei prossimi giorni e settimane». Sarebbe un errore imperdonabile dover tornare subito indietro in zona arancione ma il rischio è reale e lo si è analizzato a lungo sabato scorso nell'ultima riunione dell'unità di crisi regionale convocata per tracciare il punto della situazione.

L'edizione de Il Mattino analizza la situazione della Campania, sottolineando come i numeri siano ancora da zona rossa:

"La prima considerazione è che la Campania ha raggiunto l'obiettivo dell'uscita dalla zona rossa, poi arancione e ora gialla, nell'arco delle ultime tre settimane più per una valutazione ottimistica di alcuni indicatori epidemici, messi sotto la lente dalla cabina di regia nazionale che per un reale netto calo dei livelli di rischio. Prima di addentrarci nell'analisi dei numeri vale il concetto base secondo cui, dopo aver raggiunto un picco e iniziato a registrare un lento calo della febbre del virus, nelle ultime due o tre settimane questa tendenza si è arrestata. La situazione appare stagnante. Il calo dei contagi si è sostanzialmente fermato e tutti i dati (numero di nuovi positivi, massa di attualmente positivi, percentuale di positività al tampone, posti letto di degenza e di area intensiva occupati, incidenza per 100 mila abitanti, letalità e capacità di diffusione del virus), galleggiano su valori soglia oscillando, tra alti e bassi, al confine della zona arancione con alcuni valori di incidenza (i casi contati in una settimana per 100 mila abitanti) che restano piuttosto alti soprattutto nell'area della città di Napoli e provincia dove ogni giorno si registrano mediamente più di mille nuovi positivi.

