Corbo: "C'è una scena inquietante al 95' di Napoli-Genoa. Solo Tudor servirebbe per il dopo Mazzarri"

Napoli Calcio - Nels suo editoriale sulle pagine di Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive sull'ipotesi esonero Mazzarri:

"Se per Mazzarri decide solo il Barcellona, per il Napoli tocca a De Laurentiis e solo a lui. Venti giorni di scelte complicate. La prima riguarda la panchina. Se la squadra non reagisce, merita una scossa. L’eventuale urgenza di guida autoritaria consiglia solo Tudor, piuttosto che Giampaolo.

Calzona è una suggestiva scommessa. Inquietante l’immagine di tre giocatori che al minuto 95 si contendono una punizione dal limite. Disorientano anche gli spostamenti repentini di Ngonge eLindstrom. Mercoledì si capirà se la squadra segue Mazzarri e se l’attuale supplente ne ha il telecomando".