Conte sorpreso dalla gestione del rinnovo di Kvara: non vuole musi lunghi in ritiro, a breve l'incontro

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti sulla questione del rinnovo di Kvaratskhelia per il Napoli. Questo quanto riportato da Il Mattino:

Conte è uno che cambia il corso delle cose nei posti dove sta ma è chiaro che non può essere contento di quello che sta succedendo. Tre situazioni differenti: chiaro che a manager come Conte la gestione del rinnovo di Kvara non può non sorprenderlo. Ed è evidente che non vuole musi lunghi quando se lo ritroverà davanti, a Castel di Sangro. Una cosa è certa: c'è il suo veto. Le bozze sono ancora nelle scrivanie nella Filmauro, Manna non vedrà il manager e il papà tuttofare del giocatore prima di una settimana. Ma per quest'anno non si muove e qualsiasi accordo legato al suo addio può scattare nell'estate 2025. Non certamente adesso.