Conferenza stampa Manna, Tuttosport - Anatomia di un mercato deludente: è audace nel spiegare il fallimento di tante trattative

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport commenta così la conferenza stampa di Giovanni Manna ieri a Castel Volturno:

"Anatomia di un mercato deludente. La descrizione pezzo per pezzo viene fatta da chi nel Napoli si occupa delle contrattazioni, il ds Giovanni Manna, audace nel presentarsi in una conferenza stampa necessaria per spiegare il fallimento di tante trattative. Garnacho, Adeyemi, Saint Maximin, per poi annunciare attraverso il tweet del presidente De Laurentiis, l’arrivo in prestito dal Milan di Okafor, quando mancavano soltanto 30 minuti alla chiusura della finestra invernale".