Condò: "Barcellona invecchiato ed intristito! Se Gattuso trova l'anima e soffre aspettando, il Napoli ha la sorpresa in canna"

Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport ed editorialista della Gazzetta dello Sport, analizza sul quotidiano il match di Champions League tra Barcellona e Napoli:

"Brutta faccenda per Gattuso, bruttissima per Setien, appeso a questo match per strappare un’improbabile conferma. Niente illusioni, chi gioca contro Messi fa sempre il più pericoloso dei mestieri. Ma il pallido Barça di questa stagione è una squadra invecchiata e intristita, cui manca il fiato per recuperare la palla alta e che dietro, quando sale a pressare, dimentica le porte aperte. Se Gattuso trova l’anima di cui spesso vagheggia, quella che consente a una squadra di soffrire aspettando il suo momento, il Napoli ha la sorpresa in canna"