Colpo di scena Mertens? CorSport: telefonate tra ADL e Dries, il retroscena

Calciomercato Napoli - Contatti tra Aurelio De Laurentiis e Dreis Mertens. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport la storia tra Dries ed il Napoli non è ancora ufficialmente finita.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Il mistero di Mertens, novello Bellavista, è stato risolto così, all'improvviso: con una mossa milionaria. Altro che silenzio, altro che amore sfiorito: il Napoli ha recapitato a Dries l'offerta che lui attendeva, che lui invocava sin dalla notte di Polonia-Belgio del 14 giugno a Varsavia. E che offerta: rinnovo da 2,5 milioni netti fino al 2023. Un altro anno, un'altra stagione per migliorare tutti i record che lo hanno già incoronato principe azzurro del gol.

Mertens, nel frattempo, è in vacanza: i social lo hanno segnalato a Ibiza, a Formentera e poi a un festival rock e a un matrimonio in Belgio insieme con lady Kat e baby Ciro. Relax. Famiglia. E telefonate con De Laurentiis senior, da ieri a Roma dopo un periodo a Los Angeles. La storia infinita non è ancora finita. Fino a prova contraria".