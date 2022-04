Clausola rinnovo Mertens, Il Mattino: il Napoli ha tempo fino al 20 giugno, già deciso l'ingaggio

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha dato ulteriori dettagli sulla scadenza della clausola unilaterale che il Napoli vanta nei confronti di Mertens per quanto riguarda il rinnovo del contratto.

"Due chiavi di lettura differenti: il Napoli ha una opzione per il prossimo anno con il belga che può far scattare in ogni momento da qui al 20 giugno sulla base di un ingaggio da 3 milioni di euro. E non lo farà. La vecchia intesa non c'è più. Servirebbe un nuovo incontro e un nuovo accordo ma De Laurentiis non farà offerte. Tra il belga e il Napoli sarà addio".