«Ci vogliono 18-19 punti». Il Napoli s’è messo a fare i conti per la quota Champions, filtrano le proiezioni

Ultime notizie Napoli - Il Napoli s’è messo a fare due conti, per capire quale sia la soglia da varcare e ritrovarsi in Champions, ricoperto d’oro e lusingato nell’orgoglio. Lo racconta il Corriere dello Sport.

"Il Napoli deve recuperare due punti sull’Atalanta, tre sulla Juventus, quattro sul Milan e guardarsi le spalle principalmente dalla Lazio, che ha una partita in meno e teoricamente la possibilità di fare avvertire il fiatone sul collo, adagiandosi ad una sola distanza; la Roma è più in là, ma conviene egualmente diffidarne. Milan, Atalanta e Lazio avranno tre scontri diretti, Juventus e Roma due, e dovranno affrontare l’Inter, come il Napoli che ne ha uno solo. Nel silenzio ovattato, le proiezioni comunque filtrano: «Ci vogliono diciotto o diciannove punti». Per arrivare a quota 77-78, che finirebbe per rappresentare una sorta di garanzia"