"Ci vediamo domani per l’allenamento", Gattuso non vuole che il suo lutto condizioni la squadra: il messaggio al gruppo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso:

"La squadra si è ritrovata in mattinata per la seduta di allenamento programmata. Ad accogliere i giocatori non c’era ovviamente Gattuso, stavolta, ma il suo secondo, Luigi Riccio, l’amico del cuore. La squadra ha lavorato intensamente, ma in silenzio, in segno di rispetto per il proprio allenatore. Per oggi, è previsto il primo dei due giorni di riposo concessi dal tecnico, in questa settimana. L’altro è programmato per domenica. Rino Gattuso, invece, rientrerà a Napoli in giornata, probabilmente, vedrà i suoi collaboratori per fare un punto. «Ci vediamo domani per l’allenamento», ha messaggiato il tecnico ai giocatori, Nonostante il grave lutto subito, il tecnico non ha voluto modificare i piani di lavoro, non ha voluto cali di concentrazione. Dunque, domani mattina, sarà lui a dirigere l’allenamento, fissato per le ore 10. Al termine, poi, si rimetterà in viaggio per raggiungere Corigliano Calabro dove, nel pomeriggio, si svolgeranno i funerali di sua sorella, Francesca".