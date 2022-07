Chiariello boccia Kepa: "Il Meret 'inglese', al Chelsea ha fatto disastri peggiori! Fatti inconfutabili"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, su Twitter boccia il possibile acquisto del Napoli, il portiere spagnolo Kepa dal Chelsea.

"Il Napoli sta per sostituire il Meret italiano con il Meret “inglese”, pure un punto peggio. Bah! Tecnicamente Meret e Kepa sono due portieri forti, che possono riscattarsi. Se Meret non gode (come pare non goda) della fiducia di Spalletti è giusto x lui e x il Napoli che vada via.

Su Kepa ho molte perplessità che spero sappia fugare. Al Bilbao era un fenomeno. Che torni tale. Un punto peggio: non mi riferisco al valore ma ai DISASTRI che Kepa ha fatto al Chelsea nettamente maggiori di quelli fatti da Meret al Napoli. Sono inconfutabili, sono fatti. Ciò non toglie che potenzialmente è ancora un gran portiere che può tornare quello fenomenale di Bilbao"