Champions League, l'UEFA si rassegna alle "final four": l'idea iniziale era allargare tutto a otto squadre

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna scrive della Gazzetta dello Sport sottolinea come al vaglio dell'Uefa ci sia l'idea di stravolgere questa edizione della Champions League vista l'emergenza Covid-19. Secondo la rosea, potrebbe andare in scena una final fuor dai quarti di finale in poi con le quattro squadre a giocarsi la Coppa a Istanbul. Inizialmente si era pensato anche ad una final eight, ma la tempistica e le condizioni tv non aiutano. Non è da escludere nemmeno la formula con ottavi in gara unica, quarti (una o due gare) e così via.