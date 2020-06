Champions complicata, Gattuso punta la Roma al 5° posto: "Continuiamo così"

Notizie Calcio Napoli - Obiettivo Champions League per il Napoli di Gennaro Gattuso, anche se la distanza di 12 punti dall'Atalanta rende il traguardo praticamente impossibile. In alternativa, allora, il tecnico calabrese punta la Roma quinta in classifica per migliorare il più possibile una classifica in precedenza disperata.

