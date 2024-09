CdS sulle scelte di Motta: cambia Vlahovic per Weah, ma Timothy ha solo il cognome da centravanti

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport critica la scelta di Motta di togliere Vlahovic per fare posto a Weah:

"Poca Juve, ancora meno Dusan: era circondato e non veniva fuori dal traffico, ma neppure si può sostenere fosse servito a dovere. Motta non finisce mai di sorprendere e lo ha cambiato con Weah, che del centravanti ha solo il cognome ereditato dal padre. La mossa non ha pagato. La Juve, solo per un quarto d’ora, ha acquistato pericolosità dopo l’intervallo. Caprile, invece di rinviare, ha rischiato con una presa bassa. Koopmeiners non ha centrato lo specchio".