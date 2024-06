CdS - L'arrivo di Marin sblocca anche la prima cessione del Napoli: ecco chi gli farà posto

Calciomercato Napoli - L'arrivo di Rafa Marin sblocca anche la prima cessione del Napoli. Lo si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che svela chi lascerà l'azzurro non appena verrà ufficializzato l'acquisto dal Real Madrid:

"E ora, non resta che attendere: il Napoli, cioè Manna, è pronto a chiudere non appena arriverà l’okay, il “vale” del Real. Ogni giorno può essere quello buono per confezionare il primo acquisto della nuova gestione. E un attimo dopo, il destino di Leo Ostigard sarà sempre più lontano: entra uno, esce un altro. Funziona così".