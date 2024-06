CdS - Il Napoli prenderà due difensori: Manna ha parlato con un altro big oltre Buongiorno

Il Napoli acquisterà due difensori centrali secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. Antonio Conte si è speso in prima persona parlando direttamente con Alessandro Buongiorno anche se la trattativa tra gli azzurri ed il Torino si preannuncia più che mai tortuosa. Intanto Giovanni Manna ha chiacchierato anche con l'entourage di Hermoso che si svincolerà dall'Atletico Madrid.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Buongiorno, però, non è l’unico uomo in lista: saranno due, presumibilmente, gli arrivi in difesa. E così il ds ha parlato anche con l’agente di Mario Hermoso, 28 anni, spagnolo svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid: la richiesta d’ingaggio, per il momento, non convince. E ancora: in occasione della breve vacanza alle Baleari, Adl ha incontrato Gino Pozzo a Formentera, così, all’improvviso, e l’argentino dell’Udinese, Nehuen Perez, è tornato all’orizzonte".