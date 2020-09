CdM - Su Petagna spunta anche il Parma: possibile doppio colpo dagli azzurri

Ultime calciomercato Napoli. In attesa di vederlo in campo dopo lo spavento per la positività al Covid-19, il futuro azzurro di Andrea Petagna è ancora tutto da scrivere. L'ex attaccante della SPAL, acquistato a gennaio dal Napoli, vorrebbe giocarsi la sua grande occasione in una big ma non è detto che la sua permanenza all'ombra del Vesuvio sia così scontata. Ecco quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Giuntoli è concentrato sul mercato in uscita, Luperto è conteso da Genoa e Parma a cui piace anche Petagna se dovesse partire Inglese".