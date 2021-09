CdM - Spalletti ha rivoluzionato la testa dei suoi giocatori: adesso non c'è un gruppo che comanda in casa Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Spalletti, sempre lui, ha rivoluzionato la testa di un gruppo già forte da almeno due anni, indicando nuove regole. Niente gerarchie predefinite, nessuno deve sentirsi riserva o titolare. E per quanto riguarda i ruoli, il toscano ha regalato una elasticità che da tempo non si vedeva da queste parti. Non è tutto, dall’inizio della sua avventura ha ribadito che mai (più volte ha ribadito mai) bisogna lamentarsi e la regola è valsa in prima battuta per lui, mai troppo in ansia quando gli è mancato Osimhen o, più attuale, quando uomini chiave per qualità e tecnica non sono in condizione. Zielinski è il caso più eclatante. Non c’è un gruppo che comanda in casa Napoli, c’è invece un gruppo che viaggia (tutto) in un’unica direzione"