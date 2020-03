CdM - Spagna, stop ai voli provenienti dall'Italia: il Napoli potrebbe avere una deroga per atterrare a Barcellona

Ultimissime Napoli - Stop ai voli provenienti dall'Italia. E' questo il diktat del Governo spagnolo per provare ad arginare l'emergenza Coronavirus. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta novità in merito al viaggio della SSC Napoli verso Barcellona per la gara di Champions League. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il governo ha imposto lo stop ai voli dall’Italia, un’altra problematica per la trasferta del Napoli che dovrà richiedere un permesso speciale per arrivare all’aeroporto di Barcellona come dovranno fare anche la Roma, il Siviglia, il Getafe e l’Inter per le gare di Europa League. La deroga dovrebbe essere concessa ma ogni decisione è da aggiornare di giorno in giorno monitorando l’emergenza sanitaria".