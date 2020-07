Cdm - Rinnovo Fabian, si discute sull'accordo fino al 2025: 5mln più bonus di ingaggio ma c'è il nodo clausola

Ultime calcio Napoli - In casa Napoli si lavora alle possibili entrate, ma anche ai rinnovi dei calciatori della rosa di Gattuso. Come riferisce Il Corriere del Mezzogiorno:

Fabian

"Continua intanto la definizione dei rinnovi, sono frequenti i contatti per il rinnovo di Fabian Ruiz fino al 2025, il Real, l’Atletico Madrid e il Barcellona si sono defilate per l’estate in corso, il Napoli ha presentato una proposta di stipendio di 5 milioni netti più bonus. L’ultimo ostacolo è l’accordo sulla clausola rescissoria, il Napoli la vorrebbe più alta di 100 milioni di euro".