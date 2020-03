CdM - Napoli, taglio degli stipendi: ADL lo considera mossa fondamentale ma ancora nessuna comunicazione ai calciatori

Ultime notizie calcio Napoli - L'allarme Coronavirus ha immobilizzato il mondo del calcio, con le società che prossimamente potrebbero accelerare per provvedere alla sospensione degli stipendi a calciatori ed allenatori per alleggerire i bilanci. Come riportato dall'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis considera l’intervento sul monte ingaggi una mossa fondamentale in questa fase. Il patron azzurro attende di vedere come si compoteranno anche le altre squadre mentre l'assocalciatori prepara una strategia difensiva per dimostrare l’illegittimità in di eventuali proposte di maxi taglio generalizzato degli stipendi. Allo stato attuale i calciatori azzurri non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte del club ma in ogni caso restano intensi i contatti con i legali e con gli agenti per studiare come muoversi. Il Napoli, inoltre, fa parte, insieme a Lazio, Cagliari, Verona e Lecce, del fronte dei club che continuano a sperare nella ripresa del campionato di Serie A quando sarà possibile farlo, anche se si dovesse sforare il 30 giugno.

De Laurentiis Napoli