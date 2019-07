CdM - Napoli, si riaccende la trattativa per Lozano. Si lavora sotto traccia con Mendes per James. Intanto Zielinski rinnova...

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i tifosi del Real Madrid invocano James Rodriguez, gli chiedono di non andare ai rivali dell’Atletico, la stampa ne parla come il potenziale acquisto più prezioso dell’estate ma l’idea che il colombiano resti nell’organico di Zidane non si è ancora affermata.

Lo dimostra un indizio: nella rosa pubblicata sul sito ufficiale il nome di James Rodriguez non c’è. Gli altri giocatori in bilico riguardo al mercato come Mariano Diaz, nel mirino del Monaco e della Roma, e Bale, che sembrava diretto al Jiangsu Suning prima che saltasse la trattativa, sono regolarmente inseriti. Lucas Vazquez nelle gerarchie di Zidane è la prima idea per sostituire Asensio, ieri, infatti ha giocato dal primo minuto la semifinale dell’Audi Cup persa contro il Tottenham. «Non ci sto pensando, sono qui con i miei giocatori, concentrato su ciò che stiamo facendo», così Zidane ha liquidato l’argomento James Rodriguez nel post-partita. “El Bandido” si sta allenando a parte a Valdebebas con Casemiro e Militao, gli altri reduci dalla Coppa America.

Pepè è sfumato, ieri ha sostenuto le visite mediche all’Arsenal, il Napoli per James Rodriguez insiste nella strategia dell’attesa, si muove sotto traccia, in silenzio, mantiene i contatti con Mendes, è consapevole che prima o poi arriverà il momento della decisione, probabilmente intorno alla metà di agosto. Ci sono due «separati in casa» che scuotono il mercato del Napoli, l’altro è Mauro Icardi che oggi tornerà al lavoro alla Pinetina. Finora Conte prima della tournèe l’ha fatto allenare in gruppo per la parte atletica, Icardi ieri si è rilassato al lago di Como, documentando con uno scatto i suoi followers su Instagram.

Jorge Antun, uno dei rappresentanti di Dybala, è volato a Londra per trattare con lo United sull’idea di scambio con Lukaku, fuori dal progetto tecnico di Solskjaer. Ci sono gli accordi tra i due club, la Juventus e Lukaku, manca solo il sì di Dybala per concretizzare l’affare, il calciomercato in Premier League chiude l’8 agosto.

Lukaku alla Juventus estrometterebbe l’avversaria principale del Napoli per Icardi ma poi bisognerebbe capire cosa fa l’Inter, che non ha raggiunto l’accordo per Dzeko, la Roma ha resistito all’offerta di 15 milioni di euro presentata da Marotta e non darà il via libera fino a quando non avrà il sostituto.

Nell’effetto domino ci sono anche Cavani su cui lavora l’Inter e Higuain, il nome più gradito per la Roma. Il giro delle punte è fermo, pronto ad innescarsi come un vortice che coinvolge tutti, anche il Napoli che per realizzare l’assalto ad Icardi deve valutare il destino di Milik. L’Inter ha comunicato che non è una contropartita gradita, ci sono stati dei contatti con la Roma ma Petrachi non ha affondato il colpo, De Laurentiis chiede 60 milioni di euro. Nelle ultime ore si è riaccesa la trattativa per Lozano.

Milik ha il contratto in scadenza nel 2021, c’è distanza sul rinnovo, il polacco chiede almeno 3,5 milioni di euro, ci sono delle frizioni. L’intesa è molto più vicina, invece, per Zielinski, nei programmi del Napoli c’era di fissare l’appuntamento decisivo con il suo agente durante il ritiro di Dimaro ma poi è stato rinviato. Per Icardi l’Inter chiede 80 milioni ma il Napoli è convinto che il prezzo può calare se per l’argentino persisterà la situazione di separato in casa, De Laurentiis è pronto ad investire 50 milioni. In uscita sono i giorni decisivi per il prestito di Tutino al Verona.