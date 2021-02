CdM - Napoli, che tegola: Mertens in Belgio altri 10 giorni! Gattuso si affida a Osimhen

Napoli - Brutte notizie per il Napoli e Dries Mertens, l'attaccante belga resta in Belgio altri 10 giorni per la cura alla caviglia e può tornare per il ritorno d'Europa League col Granada. Infatti, Mertens che resterà ad Anversa per continuare la riabilitazione alla caviglia sinistra per almeno altri 7-10 giorni. I pensieri del Napoli sono rivolti soprattutto alla gara di stasera, a Castel Volturno gli azzurri si sono esercitati anche sui rigori. Intanto, Gattuso si affida a Victor Osimhen e ai suoi gol per approdare in finale.