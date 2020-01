CdM - Lobotka-Demme, doppio colpo in mediana: il Napoli può giocare la carta Ramadani, i dettagli

Non solo Stanislav Lobotka. L'ultimo nome caldo è quello di Diego Demme, centrocampista del Lipsia. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli non vuole solo Lobotka, sta cercando anche un vertice basso più puro e l’ha individuato in Germania nelle fila del Lipsia. Si tratta di Diego Demme, centrocampista classe ’91, quindi anche abbastanza esperto, che ha origini napoletane come dimostra il nome scelto in onore di Maradona dal papà Enzo. Il suo idolo da centrocampista è Gattuso che, se la trattativa andasse in porto, potrebbe essere il suo allenatore. Demme, che ha il contratto in scadenza nel 2021, è gestito dalla scuderia di Fali Ramadani che in casa Napoli gestisce gli interessi di Koulibaly, Maksimovic e Malcuit, Giuntoli punta sui buoni rapporti con il suo entourage per convincere il Lipsia a cederlo per un’offerta che potrebbe oscillare intorno ai 17 milioni di euro".