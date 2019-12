CdM - Infortuni Maksimovic e Koulibaly, difficile recuperarli per la prima gara del 2020: la situazione

Lavoro intenso e impegnativo quello di Rino Gattuso, analizza tutti gli errori e li sottopone ai calciatori per migliorare la situazione in campionato. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Maksimovic e Koulibaly si stanno dedicando alle terapie, rientreranno nel 2020, la missione dello staff medico è recuperarli per la gara contro l’Inter ma è una sfida complessa. Per il difensore serbo ci sono le insidie della distrazione al retto femorale, Koulibaly si è fermato una settimana dopo rispetto al compagno di squadra e, quindi, recuperarlo per la prima partita del nuovo anno è una missione complessa.