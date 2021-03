CdM - Gattuso ha preso male la crociata contro di lui. Si era spinto a frasi sopra le righe dettate dalla pancia dell’uomo avvelenato da tante critiche

Ultime notizie Napoli - Le ultime partite hanno dimostrato quanto la variante infortuni abbia penalizzato tutte le squadre di vertice che lottano per un posto in Champions, secondo quanto racconta Monica Scozzafava in un editoriale sul Corriere del Mezzogiorno.

"Il calo di prestazioni e di risultati ha aperto una crepa significativa tra lo staff tecnico e quello societario; ha suggerito a opinionisti e addetti ai lavori, soprattutto locali, di intraprendere la crociata anti-Gattuso. L’ha presa male, Rino. E il suo equilibrio ha vacillato non poco, fino a spingersi a dichiarazioni sopra le righe, dettate dalla pancia dell’uomo avvelenato da tante critiche. Poi è calato il silenzio, imposto dal club, i giocatori hanno iniziato a recuperare. Ed è successo che qualcosa è cambiato"