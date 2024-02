CdM - De Laurentiis ha avvertito la sensazione di uno spogliatoio non granitico nell'intervallo di Napoli-Genoa

Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva capito che lo spogliatoio non era più granitico come prima nell'intervallo di Napoli-Genoa:

"La delusione era evidente e De Laurentiis tra primo e secondo tempo ha avvertito la sensazione di uno spogliatoio non granitico, come dimostra ciò che è accaduto all’intervallo dopo l’annuncio del cambio tra Natan e Ostigard. Il difensore norvegese non ha gradito la scelta dell’allenatore, è parso nervoso e la squadra, con Anguissa tra i più attivi, ha provato a far cambiare idea a Mazzarri che ha confermato la sua decisione per evitare il rischio di restare in dieci uomini con un eventuale secondo giallo per Ostigard".