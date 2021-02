Cdm - Atalanta-Napoli, Gattuso ha fatto le sue scelte: fuori Koulibaly e Politano, saranno le armi del secondo tempo

Napoli Calcio - Neanche il tempo di digerire la delusione di Granada che il Napoli è di nuovo in campo. Sono rientrati Koulibaly e Ghoulam ma, con il Covid-19 appena messo alle spalle la condizione non è ottimale e, quindi, dovrebbero partire dalla panchina.

Politano

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"La linea difensiva sarà la stessa delle ultime tre gare. Politano ieri ha lavorato a parte, Gattuso non vuole rischiare ulteriori problemi, dovrebbe gestirlo come arma a gara in corso, l’unica a disposizione per l’attacco. Al suo posto è pronto Elmas che ha ricoperto quella posizione nel secondo tempo in Spagna. Insigne è alla quarta gara consecutiva da titolare, un po’ di stanchezza è inevitabile ma deve stringere i denti, senza Mertens, Lozano e Petagna la produzione del Napoli in attacco passa per il suo talento. Gattuso s’attende una risposta da Osimhen che all’andata segnò il suo primo gol italiano".