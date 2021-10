CdM - Anguissa è l'unico del Napoli che ha la sensibilità per la «fase di nessuno», un dato lo conferma

Napoli Calcio - Anguissa è l’uomo campionato del Napoli, è arrivato a fine mercato e pochi giorni dopo ha retto l’equilibrio della mediana nella sfida contro la Juventus. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“I numeri lo confermano: il Napoli è l’ultima squadra in serie A per seconde palle vinte, il Torino, invece, è la prima. In questo senso è la partita di Anguissa, l’unico giocatore del Napoli che numeri alla mano ha la sensibilità per la «fase di nessuno». Frank vince 10 duelli su 17 in media a partita ed è pronto ad aiutare il Napoli ad abbattere lo spauracchio Juric, l’avversario della Champions perduta”