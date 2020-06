CdM - Addii certi Allan e Milik, Gattuso vuole la permanenza del 70% della rosa: Koulibaly può restare, il motivo

Calcio mercato Napoli - "La continuità di risultati è fondamentale per arrivare pronti alla prossima stagione", dice Gennaro Gattuso. Che vorrà qualche rinforzo in più, e che vedrà una mini rivoluzione della rosa. Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Gattuso ha in mente un gruppo che resti lo stesso almeno per il 70 per cento:

"Gli addii quasi certi sembrano essere quelli di Allan e Milik. È slittato invece al 31 agosto l’addio di Callejon, che è in scadenza ma si è accordato con il Napoli per concludere la stagione da protagonista. Non è esclusa la permanenza a sorpresa di Koulibaly, che De Laurentiis non venderà per meno di 100 milioni. Trapela dall’Inghilterra la notizia che il Liverpool stia per sfilarsi. Questo è già tempo di mercato, ma il treno Champions passa giovedì da Bergamo. E vale la pena provarci".