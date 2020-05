Ultime calcio Napoli - Nonostante siano ripartiti gli allenamenti e nelle prossime settimane ripartiranno anche le competizioni nazionali e internazionali, gli accessi a Castel Volturno sono ancora limitati in virtù delle norme da seguire per l'emergenza-Coronavirus. Il Corriere del Mezzogiorno fa sapere che le limitazioni persisteranno e soprattutto che la cassa integrazione, attivata dal Napoli per una ventina di dipendenti, resterà attivata fino al 4 luglio.

