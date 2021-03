Ultime calcio Napoli -Gian Michele Gentile, legale della Lazio nella vicenda legata ai tamponi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Questo è un processo che riguarda l’intero sistema legislativo della Figc. Nel caso del protocollo mancano delle norme e altre non sono chiare. Dunque non possono essere applicate o addirittura funzionare a targhe alterne. Il protocollo non è ancora stato approvato dal Coni, dunque non si può ritenere efficace"