Caso Kvara, CdS rivela: possibile blitz di ADL e Manna in Germania per parlare con l'agente

Blitz di Aurelio De Laurentiis in Germania per parlare con l'agente di Khvicha Kvaratskhelia. Ad annunciarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta come il presidente del Napoli si muoverà in prima persona per chiudere definitivamente la questione legata al rinnovo contrattuale del georgiano fino al 2029.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis in Germania dagli agenti di Kvara

