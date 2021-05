Campania, De Luca: "Mascherine fino a luglio! Terza dose per chi si è vaccinato a gennaio"

Ultimissime notizie Regione Campania. Oggi Il Mattino di Napoli riporta le parole pronunciate da Vincenzo De Luca in diretta streaming su Facebook nell'ambito delle polemiche relative alle forniture di vaccino. Il commissario straordinario Figliuolo ha negato alla Campania la possibilità di ricevere ulteriori dosi di vaccino da destinare alle categorie giovani ma De Luca ha ricordato come alla Regione Campania manchino ancora 150mila dosi rispetto alle altre Regioni: "Ce ne spettano di più, anche perché in Campania la popolazione tra i 16 e i 40 anni rappresenta il 30%", ha spiegato De Luca.

Vaccino Campania

Nel frattempo in Campania continuano le vaccinazioni no-stop. Alla Mostra d'Oltremare quasi 4mila prenotati, ai quali si aggiungono gli oltre 3mila all'hangar allestito all'Aeroporto di Capodichino. Vincenzo De Luca, però, ha precisato che non intende per questo allentare le misure di contegno alla pandemia: "Sento dire, anche da esponenti di governo, che da giugno possiamo toglierci la mascherina. In Campania porteremo la mascherina fino a luglio, vedremo per l’estate, ma dobbiamo mantenere il massimo della prudenza. Oggi siamo a un quinto delle persone immunizzate".

De Luca Vincenzo

Terza dose vaccino

Il presidente De Luca, però, ha anche anticipato una notizia che circolava nelle scorse settimane, mai confermata del tutto: la possibilità di dover effettuare una terza dose di vaccino: "Dobbiamo completare le seconde dosi, probabilmente tra ottobre e novembre - spiega De Luca - dovremo fare la terza dose a chi ha ricevuto le prime due a gennaio e poi occorre pensare alla vaccinazione della popolazione scolastica fra agosto e settembre. Quindi c’è da fare un lavoro immenso".