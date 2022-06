Cammaroto: "La lista dei 7 cedibili per Spalletti"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto ha fatto il punto della situazione sul mercato Napoli sul sito Napolimagazine. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Aspettando una svolta su Koulibaly e sul futuro di Mertens, il mercato del Napoli vive ore importanti. Luciano Spalletti ha chiesto al ds Cristiano Giuntoli e al presidente Aurelio De Laurentiis di poter avere a disposizione in ritiro una squadra già pronta, che possa essere per buona parte - al 70% - quella che poi affronterà la stagione. La situazione in casa Napoli è abbastanza cristallizzata: sono in uscita Meret, Zielinski, Demme, Politano e Petagna, si aspettano offerte adeguate per Elmas e Lozano. Ad ogni uscita corrisponderà un'entrata"