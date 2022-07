Calzona lascia Napoli e va in Slovacchia, c'è il placet di Marek Hamsik!

Notizie Napoli oggi: Spalletti si prepara a dire addio a Francesco Calzona. Classe 1968, 53 anni, Calzona è membro dello staff tecnico della SSC Napoli, già vice allenatore di Maurizio Sarri prima ad Empoli e poi a Napoli, è tornato in azzurro sotto la guida di Spalletti dopo una breve esperienza al Cagliari nello staff di Di Francesco.

SSC Napoli, addio Calzona

Dopo un solo anno dal suo ritorno in azzurro, però, Calzona sembra stia per dire addio. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Calzona starebbe per lanciarsi in una nuova importante avventura: "è il candidato principale per diventare il nuovo commissario tecnico della Slovacchia. Dopo i contatti avuti durante l'inverno, nelle scorse settimane, c'è stato un incontro con i vertici della Federazione slovacca, incide tanto anche il parere positivo di Marek Hamsik".

Hamsik Slovacchia

Marek Hamsik, infatti, ha conosciuto Calzona proprio negli anni di Sarri al Napoli e avrebbe già dato il suo placet per accoglierlo sulla panchina della Nazionale di calcio della Slovacchia. Intanto oggi pomeriggio il Napoli si riunisce per la ripresa degli allenamenti, 44 giorni dopo l'ultima partita di campionato a La Spezia, e pochi giorni prima di partire alla volta di Dimaro.