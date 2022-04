Calciomercato Serie A, arriva Angel Di Maria! Lo vuole una squadra italiana

Calciomercato Serie A, oggi il quotidiano TuttoSport in edicola annuncia una notizia che potrebbe rivelarsi la trattativa più importante della prossima estate: Angel Di Maria potrebbe accasarsi alla Juventus. Argentino, 34 anni, un passato ad altissimi livelli tra Benfica, Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, un ingaggio intorno ai 10 milioni di euro netti all'anno, eppure potrebbe essere proprio lui il nuovo acquisto della Juve in vista della prossima stagione di Serie A e Champions League.

Di Maria alla Juventus

Il contratto di Di Maria con il PSG scadrà il prossimo luglio 2022, anche se l'accordo che lo lega al club parigino prevede un'opzione di rinnovo fino al 2023. In ogni caso, vista l'età del calciatore, la sua permanenza in Ligue One non è affatto scontata. Anzi, proprio in virtù dell'età, la Juventus potrebbe ottenere uno sconto importante sul suo ingaggio, che certamente faciliterebbe la conclusione della trattativa.

Angel Di Maria

Stando a quanto viene riportato da TuttoSport, l'idea in casa Juve è che Angel Di Maria potrebbe contribuire al progetto tecnico dei bianconeri così come fece Andrea Pirlo nel 2011 quando, a 32 anni suonati, passò dal Milan alla Juventus. Tuttavia, il nome di Di Maria non è l'unico sulla lista: il quotidiano torinese segnala i nomi di David Neres dello Shakhtar Donetsk, Antony dell'Ajax e Nicolò Zaniolo della Roma.

Calciomercato Juve, il futuro di Bernardeschi

Prima di completare eventuali operazioni di calciomercato in entrata, però, la Juve deve risolvere la questione legata a Federico Bernardeschi. Il giocatore ha un contratto con la Juventus da 4,5 milioni di euro a stagione e non sembra avere alcuna intenzione di lasciare Torino. Il gol segnato contro la Fiorentina in Coppa Italia ha in qualche modo riacceso le speranze del calciatore di restare in maglia bianconera e in effetti la Juve adesso ci sta pensando sul serio. Secondo quanto si legge su TuttoSport, la Juive starebbe valutando, tra pro e contro, anche "il fatto che Bernardeschi sia italiano e benvoluto nello spogliatoio". Basterà?