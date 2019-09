Repubblica - Napoli, tutto su Lozano: ADL aspetta l'esplosione del messicano per rivenderlo al triplo

Calciomercato Napoli - James Rodriguez, Icardi e tanti altri nomi. Alla fine la SSC Napoli, però, ha deciso di puntare su Hirving Lozano, attaccante messicano divenuto l'acquisto più costoso dell'era De Laurentiis. A Castel Volturno sono tutti contenti, hanno centrato il loro obiettivo. L'edizione odierna de La Repubblica - Napoli ha fatto il punto della situazione a riguardo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24:

"Il Napoli aveva la possibilità economica di assicurarsi un solo top player e a Castel Volturno sono sicuri di aver centrato il loro obiettivo: scommettendo forte sul talento emergente e in parte inespresso di Lozano, che si sta affacciando solamente adesso sulla ribalta del grande calcio e che con i suoi 24 anni non era ancora entrato nell’orbita dei principali club d’Europa. Ecco perché De Laurentiis è riuscito ad assicurarselo per 50 milioni, che rappresentano una cifra da capogiro per una società dal fatturato abbastanza limitato come quello azzurro, ma non lo sono in assoluto. Se il messicano esploderà ai massimi livelli, infatti, il presidente avrà in futuro la possibilità di rimetterlo all’asta in tripla cifra.

Adesso però conta di più il presente e il Napoli ha bisogno che Lozano faccia la differenza subito, dimostrando d’essere già all’altezza dei top player. Il messicano sarà infatti l’ago della bilancia per giudicare la bontà del mercato azzurro e ancora di più per le fortune della squadra di Ancelotti. Un bel peso, sulle giovani spalle del 'Chucky'".